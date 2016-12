Pirlo: "Altri due anni alla Juve poi forse negli Usa"

13:52 - "Altri due anni li farò con la Juve, poi mi potrei spostare negli Stati Uniti in MLS". In un'intervista a 'Today Online' Andrea Pirlo apre a un futuro a stelle e strisce. Sul presente nessun dubbio: "Sirene dall'estero? La Serie A resta un campionato di alto livello e la vita in Italia è bella - ha aggiunto il regista bianconero - Ringrazio madre natura che mi ha dotato di talento. Evidentemente sono nato fortunato".