Zucchero, il suo gatto nero torna all'Arena per cinque date

E dopo aver inanellato nel 2016 un sold out dietro l’altro in tutta Europa richiamando oltre 250mila spettatori, Zucchero nel 2017 porterà in tutto il mondo le canzoni di “Black Cat” e i suoi grandi successi… anche in Nord America, Sud America, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e nuovamente in Europa per i grandi festival.



Nella "Black Cat Deluxe Edition" ci sono sul cd 1 le 4 speciali Bonus track “Ti Voglio Sposare” (featuring Tomoyasu Hotei), “Hechos De Sueños” (featuring Alejandro Sanz)”, “Turn The World Down” e “Voices”, mentre nel cd 2, dal titolo “25.09.2016 – Black Cat Live from Verona”, sono racchiuse le registrazioni di tutte le canzoni dell’album eseguite dal vivo all’Arena di Verona durante i trionfali “10 + 1 straordinari show” dello scorso settembre.



Oltre ai 2 cd, il cofanetto contiene il dvd “Black Cat Videos + EPK” composto non solo dai video dei singoli “Partigiano Reggiano”, “13 buone ragioni” e “Voci” ma anche dai video inediti di tutti gli altri brani contenuti nell’album, e uno speciale EPK in cui Zucchero racconta la genesi e la realizzazione del disco “Black Cat”.