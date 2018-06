XXXTentacion, esce video postumo e profetico: il rapper ucciso guarda se stesso nella bara

Realizzato e diretto dallo stesso Jahseh Onfroy (vero nome di X) prima della sua tragica morte, il video, che ha lasciato i fan del rapper letteralmente sconvolti, mostra la morte come un'entità mascherata, che parla ad X seduto davanti a lei.

Nelle didascalie scritte dallo stesso X si leggono messaggi dai toni profetici e nei quali si accenna ad una sorta di universo parallelo della mente: "Il mondo ha bisogno di un cambiamento, gli uomini devono imparare ad amare e a trovare compromessi invece che distruggere...", scrive X... e ancora: "Non ti capiscono, ma il peggior nemico di te stesso sei tu".

Ed è proprio contro se stesso, o il suo alter ego, che il rapper si batte, in una lotta contro i propri demoni, i propri turbamenti, le proprie paure: "Sei stato bravo nel batterti con te stesso. I tuoi demoni sembrano apprezzare i tuoi sforzi. Ora sei soddisfatto...", conclude.

Adesso che il rapper è stato ucciso, tanti i quesiti che i fan si pongono sulla vita e sulla morte di questo bad boy del rap americano, maledetto, visionario e geniale ad un tempo, come tutti gli artisti che lasciano il segno.