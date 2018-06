XXXTentacion, arrestato presunto assassino del rapper

La vittima, all'anagrafe Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è morta durante un tentativo di rapina mentre era alla guida della sua Bmw. Conosciuto in tutto il mondo e amato da numerosi fan, aveva numerosi guai con la legge. Era inoltre in attesa di processo per aver picchiato la sua ex ragazza, in quel periodo incinta, fatto che lui ha però sempre negato.



E c'è già un erede - Stando alle affermazioni della madre dell'artista, Cleopatra Bernard, che ha pubblicato una foto di una presunta ecografia sul suo profilo Instagram, la nuova ragazza di XXXTentacion potrebbe aspettare un figlio. Il nome della giovane è ignoto, come del resto non è chiaro se il rapper fosse a conoscenza della gravidanza al momento del decesso.