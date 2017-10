Vasco Rossi, sorpresa per i bagnanti di Castellaneta Marina: l'assalto dei fan

Fresco dei suoi quarant'anni di carriera, il rocker è stato letteralmente "assalito" dai fan di Castellaneta Marina per ottenere una immagine-ricordo da mostrare ai propri amici e parenti. Questo comportamento non è stato molto gradito da alcuni utenti , che hanno espresso sui social network il loro disappunto per il modo in cui Vasco Rossi è stato... "sballottato".

"Amo Vasco ma non mi permetterei mai di avvicinarmi. Ha diritto di vivere libero come noi. Questo è vero amore e rispetto. Lo vede dai concerti l'amore che abbiamo per lui", commenta una ragazza. "Tu sei sempre un signore, hai una pazienza incredibile e accontenti sempre tutti. L'educazione in primis. Non so come fanno queste persone ad avere questi modi, ogni volta che ti ho visto non sono mai riuscita a dire mezza parola! Ragazzi, calmatevi un pochino", scrive un'altra giovane.