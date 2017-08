Vasco Rossi, rubati brani inediti: lo staff diffida dalla diffusione

Il furto di materiale audio non ha risparmiato neanche Vasco Rossi . Cinque brani inediti rubati e messi online sono al centro del post del Blasco Fan Club: "Tra gli utenti della pagina Facebook ed all'interno del Fan Club circolano file che, secondo le voci diffuse, conterrebbero tracce di brani inediti ma si tratta di file sottratti ai legittimi proprietari in modo illecito". Prontamente lo staff del Kom ha ammonito: "Diffidiamo dal diffondere pezzi inediti".

A un mese dal trionfale successo di Modena Park e nei giorni in cui il rocker di Zocca ha pianto la scomparsa dello storico produttore Guido Elmi, le demo piratate da qualche cyber-criminali si sono diffuse in brevissimo online tra i fan curiosi.



"Potrebbero essere oggetto di una condotta criminosa in relazione alla quale ci si riserva di agire presso le opportune sedi penali; alla luce di ciò, la detenzione di tali file da parte vostra può configurare, tra gli altri, il delitto di ricettazione, punito dall'art. 648 del codice penale", ha chiarito la redazione del Fan Club.