Vasco Rossi, proposta la cittadinanza onoraria di Modena

Il concerto evento di Modena Park passerà nella storia e presto finirà al cinema, ma per Vasco Rossi le soddisfazioni non finiscono qui. Dopo il grande successo, infatti, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha fatto all'artista una bellissima proposta, ovvero diventare cittadino onorario: "Per averti sempre più modenese tra i modenesi", ha scritto in una lettera.