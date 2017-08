Il concerto "Modena Park" di Vasco Rossi diventa un film

Non si arresta l'onda del successo di "Modena park". Il concerto-evento di Vasco che ha raccolto più di 220mila persone diventerà infatti un film. Arriverà in sala a Natale, per poi essere distribuito in cofanetto Blu-Ray. A svelare la notizia è il regista dei live di Vasco Rossi, Pepsy Romanoff, che lo ha anticipato nel corso di un'intervista dell`AIR (Associazione Italiana Registi).