Addio a Guido Elmi: amico e produttore di Vasco Rossi

Con " Bollicine " ha rivoluzionato il rock in Italia, perché Guido Elmi , conosciuto come Steve Rogers , è stato l'inventore e il produttore di Vasco Rossi . Bolognese, classe 1948, l'artista si è spento oggi 31 luglio. Su Facebook, Vasco lo ricorda così: "Guido se ne è andato improvvisamente, era molto stanco. Io sono molto triste. Una consolazione è che ha fatto in tempo a partecipare, vivere e vedere la grande festa di Modena Park! Wiva Guido!".

Laureato in scienze politiche, nel 1978 conosce il chitarrista Maurizio Solieri entrando nel gruppo che accompagna Vasco. E' lui a inventare la Steve Rogers Band, gruppo che ha accompagnato Vasco anche nei concerti per molti anni, prendendo spunto dal nome con cui usa firmare le sue produzioni in quel periodo. Nel 1979 produce l'album "Colpa d'Alfredo": è l'inizio di una lunga collaborazione. Sono suoi i giri armonici di "Brava Giulia", "Bollicine", "Giocala", "Stupido hotel" e tante altre.

E' coautore di molti brani di Vasco e ha suonato cembalo, conga e chitarra in alcuni lavori del rocker emiliano. E' stato al suo fianco dal 1980 fino all'ultimo, eccezion fatta per un periodo tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, quando il gruppo lasciò il rocker per dar vita ad alcuni album in proprio (celebre la canzone "Alzati la gonna"). Una delle sue ultime apparizioni è stata proprio in coincidenza con l'evento di Modena Park, dove è apparso provato ma come sempre sorridente.

Commosso il ricordo di Red Ronnie sui social: "Perdo un amico e la biblioteca della musica perde un grande produttore". Era "un grande comunicatore - scrive invece Enrico Ruggeri su Twitter - un artista, profondo e intuitivo. Pochi manager hanno saputo costruire cultura e costume come lui".