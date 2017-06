Vasco, biglietti a oltre 2mila euro sul secondary ticketing

Il fenomeno del 'secondary ticketing' non risparmia neanche il concerto-evento di Vasco Rossi, previsto il prossimo primo luglio al Modena Park. Nonostante la battaglia al fenomeno condotta nei mesi scorsi dallo stesso rocker di Zocca, infatti, è arrivata la denuncia dal Codacons. Attraverso una nota ha fatto sapere di aver trovato, sui siti di vendita secondaria, biglietti per l'evento "che raggiungono i 2.634 euro per il settore Pit1".