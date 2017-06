Vasco Rossi, 220mila fan e un mega palco da 150 metri per il concerto dei record

Iniziate ufficialmente anche le prove, rigorosamente a porte chiuse con la squadra al completo.

Vasco Rossi, festeggia quest'anno 40 anni di carriera e non poteva che farlo lì dove tutto è cominciato e tutto ricomincia. Per colpa d'Alfredo! Il Primo Concerto Rock in uno dei parchi cittadini più belli e grandi d'Europa, pronto ad ospitare il popolo di Blasco, ha già incassato il record mondiale, con oltre 220.000 fan in delirio. Battute le cifre degli Ah Ah a Rio de Janeiro nel 1991 (198.000), di Tina Turner, sempre a Rio nel 1988 (188.000). Sul fronte Vivaticket dichiarato il sold out a 220.000, capienza massima concessa. Un sold out incassato già da sei mesi: in poche ore, in un solo giorno, il 27 gennaio si è polverizzato ogni record, battuto quello europeo con circa 200.000 biglietti venduti da Vivaticket online e nei punti di vendita fisici tradizionali, si avvia a diventare Campione del Mondo! La conferma arriva puntuale il 23 maggio scorso, quando anche l'ultimo lotto di 20.000 biglietti si esaurisce nel giro di un'ora. Stabilito il nuovo record mondiale di paganti per un solo concerto, Modena davanti a Rio de Janeiro!



Sul fronte della lotta al bagarinaggio online si è rivelato utile ed efficace il biglietto trasparente, rintracciabile: dai controlli SIAE e partners sono risultati pochissimi i biglietti annullati per vari motivi, circa un migliaio sui primi 200.000. I biglietti comperati online - informa una nota dell'ufficio stampa di Vasco - stanno arrivando a casa dai primi giorni di maggio, per corriere e con la sorpresa dentro il biglietto: un codice a barre per visionare il video messaggio di Vasco. Prima volta in Europa, seconda nel mondo, parola di Best Union che ha voluto includere la sorpresa. E per chi non è riuscito a comprare il biglietto, il concerto verrà trasmesso in diretta in 140 cinema in tutta Italia. E non solo: c'è anche il progetto di includere anche dei palazzetti dello sport.



Aggiornamenti anche sul fronte del park: trovati 46.000 posti auto! Per chi arriverà in auto i parcheggi saranno abbastanza distanti dal Parco E. Ferrari che potrà essere raggiunto solo con percorsi predefiniti o a piedi. Niente navette, niente autobus, niente taxi. Il consiglio è comunque di arrivarci in treno (ci saranno treni regionali straordinari notturni e nazionali), la stazione è a un chilometro dal Parco. Saranno imponenti le misure di sicurezza, a partire dal 29 giugno. Sabato 1 luglio ci si sposterà solo a piedi. Una App scaricabile gratuitamente invierà notifiche push per tutte le informazioni utili (dove parcheggiare la bici, la moto e tanto altro). Previste barriere jersey di protezione che delimiteranno le aree off limits; verranno installate 55 telecamere con riconoscimento facciale a un km che vigileranno h24 a 360°; 5500 addetti alla sicurezza già turnizzati da fine maggio al 1 luglio. Il primo luglio saranno 1.200 dislocati nei punti nevralgici. Il palco sarà un palazzo di 8 piani rettangolare, largo 150 metri, con scenografia tutto ferro, effetti luci (sempre le più tecnologicamente avanzate di Giovanni Pinna) e un gioco di schermi enormi che consentono un dialogo continuo con il pubblico. Cinque enormi schermi per oltre 1500 metri quadri di schermi; 29 torri di ritardo del suono. Una potenza di uscita tale da consentire l'ascolto in ogni punto del parco, uguale da 5 mt come da 300 mt.