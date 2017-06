Vasco Rossi, record mondiale di biglietti venduti per una sola data

Sono andati esauriti in pochi minuti gli ultimi 20mila biglietti messi in vendita on line per il "Vasco Modena Park", il concerto-evento in programma sabato 1 luglio nella città emiliana. Con i ticket venduti a gennaio (200mila) sono quindi "220mila biglietti per un sola data. E' il nuovo record mondiale" ha sottolineato lo staff del rocker. E per chi non è riuscito ad acquistare in tempo il prezioso biglietto, gli organizzatori hanno in serbo una sorpresa.