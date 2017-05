U2, il "The Joshua Tree Tour" decolla da Vancouver con un show kolossal

L'attesa dunque è finita. Bono e soci hanno svelato lo show con cui celebrano uno dei loro album più importanti, quello che di fatto li ha trasformati da band di culto a rockstar di portata mondiale. Come la band ci ha abituati da danni, la scenografia è adeguata all'evento: uno schermo immenso alle spalle del gruppo ha rimandato immagini spettacolari della loro storia accompagnando l'esibizione.



Tre le parti in cui il concerto si divide: la prima dedicata ad alcuni classici come "Sunday Bloody Sunday" e "New Years Day", con la chicca di "A Sort Of Homecoming", ripescata dall'archivio dopo anni di oblio (16 per l'esattezza). Quindi il pezzo forte: "The Joshua Tree" eseguito interamente con la sequenza originale del disco, inclusi brani che mai erano stati proposti dal vivo. Per introdurre la seconda sezione lo schermo si è acceso prima di rosso con la sagoma del Joshua Tree, poi di giallo. Dopo una breve pausa la terza e conclusiva parte dello show, aperta da “Beautiful Day”: qui hanno trovato posto hit come "One" e "Miss Sarajevo".



Il concerto si è chiuso con una nuova canzone, che si intitola “The Little Things That Give You Away”, mai eseguita prima e che dovrebbe fare parte del prossimo album “Songs of experience”.