U2, grane giudiziarie: accusati di plagio per il brano "The fly"

Il musicista britannico Paul Rose ha depositato presso il ribunale federale di Manatthan una denuncia nei confronti degli U2 : sostiene che la band abbia plagiato la sua "Nae slapping" per realizzare "The Fly" , contenuta nel loro album cult del 1991 "Achtung Baby". Il cantautore chiede cinque milioni di risarcimento, le royalties del brano e di essere inserito fra gli autori del brano.

Secondo la denuncia, gli U2 avrebbero ascoltato la canzone nel 1989 proprio quando, dopo aver firmato un contratto con la Island records, Rose aveva recapitato una demo ai dirigenti della casa discografica. Il cantautore ha dichiarato che ci sarebbe anche un ex dipendente della stessa etichetta pronto a testimoniare che, alla disperata ricerca di un nuovo sound, Bono Vox e compagni avrebbe ascoltato più volte la sua musica.



Secondo quanto riportato dal New York Post, Rose ha scritto nella sua querela: "Un qualsiasi osservatore, anche non esperto, potrebbe capire che le due canzoni sono sostanzialmente simili e che quindi si è verificata una violazione". La denuncia arriva dopo 26 anni solo perché, ha spiegato l'avvocato dell'autore britannico, Thomas Mullaney, all'epoca del presunto furto il suo cliente "era appena agli inizi, e non voleva che una denuncia rovinasse la sua carriera".