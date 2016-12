Trenincorsa, nuovo singolo: li manda Cesareo, scrive Van De Sfroos

Cesareo è di fatto il nuovo "capotreno" dei Trenincorsa, non solo produttore artistico ma anche chitarrista per l'album. E questa importante svolta nella carriera del gruppo ha permesso di offrire un "passaggio" anche a Faso e Jantoman, bassista e tastierista sempre degli Elii. Lo stesso Elio ha prestato la sua voce nel brano "Onderod" (omaggio lumbard a Jack Kerouac e a tutte le band perennemente in tour)..



Tutte novità che dopo 10 anni di carriera aiutano i Trenincorsa a vivere una nuova partenza, senza rinnegare le tappe del viaggio. Un taglio col passato, che partendo sempre dalla musica folk, porta a un caleidoscopio musicale intrecciato intorno a due capisaldi imprescindibili. Il primo concerne la musica, nella sua dimensione tradizionale e popolare in tutte le sue derivazioni. Il secondo riguarda un originale bilinguismo che vede la convivenza della lingua italiana con il dialetto lombardo, il riferimento culturale predominante dei Trenincorsa.



I nuovi compagni di viaggio hanno portato una ventata di novità per quanto concerne le sonorità dei Trenincorsa: all'immancabile sound della fisarmonica si è affiancato il suono di tastiere come mai precedentemente nella loro discografia. La perizia tecnica di Cesareo e l'esperienza della sua produzione artistica, sono poi il fiore all'occhiello.