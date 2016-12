Tiziano Ferro: "Adesso voglio un figlio... anche da solo"

Nessun fidanzato in vista per il momento, ma Tiziano Ferro ha imparato a stare da solo e da solo si dichiara pronto a diventare padre. Non è stato sempre così però, come confessa nella lunga intervista di Vanity: "Appena fatto coming out mi sono fidanzato, e sono rimasto in coppia quattro anni. Il giorno in cui è finita, mi sono seduto al tavolo e in mezz’ora ho scritto “Solo” è solo una parola, che è anche la canzone che amo di più di tutto l’album. Non succede mai che abbia un brano preferito, ma questa volta sì. Nel mio primo lungo periodo da solo ho avuto un’ansia tremenda: dovevo ritornare dentro una coppia".



Ma nessuno degli incontri fatti ha funzionato: "Quello mi fa ridere? Perfetto! Quell’altro ama la musica? È lui! E poi nessuno durava più di un mese. Allora mi sono detto: non è che forse devi stare un po’ da solo? E così ho fatto, e sono stato molto bene".



Poi è arrivata l'America. Una scelta fatta anche con l'intenzione di pensare seriamente alla paternità: "Sono in America anche per questo. Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, per rispondere alla sua domanda, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole? (...) Io rispetto le opinioni di tutti, se una persona non desidera figli è libero di fare le sue scelte. Soltanto credo che su certe cose importanti si debba essere d’accordo in una coppia. Vedremo, insomma!”.



Intanto medita e compila una lista delle cose di cui è grato: “La gratitudine è come il perdono”, dice e in quanto alla meditazione: “Mi aiuta ad allontanarmi un pochino da me, mi ha insegnato piccoli trucchi per stare bene. Uno semplice? Quando si affollano cattivi pensieri chiedi a qualcuno come sta, anche con un messaggio... funziona!”