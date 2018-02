Approda nelle sale italiane l'1 marzo " E' arrivato il Broncio ", il nuovo film di animazione dei creatori de "L'era glaciale 2 - Il disgelo". E' la storia di un ragazzino che finisce in un regno incantato dove un mago brontolone di nome Broncio ha messo al bando sorrisi e risate. Riuscirà il piccolo Terry a risolvere la situazione? Tgcom24 vi offre una clip in anteprima esclusiva.

La storia è quella di Terry, ragazzino timido e riservato per il quale le vacanze estive erano l'occasione per passare momenti incredibili nel parco di divertimenti di nonna Mary, tra draghi pasticcioni, alberi camminanti e palloncini chiacchieroni. Ma ora che la nonna non c'è più il parco rischio di chiudere. Terry riuscirà a tornarci grazie a un po' di polvere magica rimasta su una giostra, ma qui scoprirà che Broncio, un mago brontolone, ha lanciato un sortilegio per evitare sorrisi e risate. toccherà a Terry farle ritornare...