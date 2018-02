Mantenendo l'ambientazione mozzafiato tra le Alpi dell'Alta Moriana, regione della Savoia al confine con l'Italia, l'avventura era cominciata con il racconto della nascita dell'amicizia, in piena seconda Guerra mondiale tra il cane e Sebastien per poi continuare con l'incontro nel secondo film tra Sebastien e il padre Pierre (Thierry Neuvic).

Stavolta, il regista mette in scena il disperato tentativo dell'ormai 12enne Sebastien di non far cadere Belle (interpretata da quattro Patou, Isabeau, Garfield, Fort e Frippon, preparati da uno dei migliori addestratori del mondo, Andrew Simpson) e i suoi cuccioli, nelle mani del suo precedente perfido padrone, Joseph, cappellaccio nero e modi da killer, ex collaborazionista, passato all'ultimo momento con la Resistenza. Un personaggio che Cornillac voleva risultasse "un po' Crudelia Demon, un po' orco, un po' lupo e un po' strega delle fiabe".

Sebastien inoltre non accetta di dover dire addio alla vita che ama tra le montagne con César (Tchéky Karyo) l'anziano pastore che gli ha fatto da nonno, perché Pierre vuole trasferirsi in Canada con il figlio e la nuova moglie Angelina (Margaux Chatelier), figlia di César. Il regista sviluppa la trama portando la storia su un piano più ricco di sfumature, puntando su temi come il passaggio dall'infanzia all'età adulta e aggiungendo a tratti toni da favola nera con intensi momenti di suspense.