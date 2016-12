9 febbraio 2014 Philip Seymour Hoffman sarà ricreato in digitale per finire "Hunger Games" L'attore morto domenica a New York era tra i protagonisti del nuovo episodio della saga fantasy e si ricorrerà al computer per fargli completare il film Tweet google 0 Invia ad un amico

13:22 - Philip Seymour Hoffman finirà "Hunger Games: il canto della rivolta", il film che stava girando in questi giorni, prima della sua morte avvenuta domenica scorsa. Come accaduto in passato per altri attori, produzione e regia si sono accordati infatti di ricreare in digitale l'attore per le ultime scene che avranno come protagonista il suo personaggio, Plutarch Heavensbee.

Il precursore in questo campo fu Brandon Lee, ucciso tragicamente sul set de "Il Corvo", e ricreato al computer con l'ausilio di precedenti girati per completare il film. Era il 1996, sono passati quasi vent'anni e i passi in campo di computer grafica sono stati giganti. Oggi ricreare una persona in digitale è molto più semplice e con risultati decisamente migliori.



Intanto sabato si sono svolti, in forma privata, i funerali di Hoffman, nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, su Park Avenue, a New York. All'ultima veglia, riservata ai parenti e agli amici più stretti, si sono visti alcuni volti celebri, come Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Justin Theroux, Michelle Williams e Amy Adams.