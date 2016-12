Svolta nelle indagini sulla morte di Hoffman: arrestate quattro persone

08:47 - Quattro persone sospettate di essere collegate con la droga trovata nell'appartamento di Manhattan dell'attore Philip Seymour Hoffman, morto per overdose, sono state arrestate a New York. Le persone fermate dalla polizia in un blitz sono tre uomini e una donna.

Nel corso del blitz sono stati sequestrati anche 350 sacchetti utilizzati di solito per sistemarvi l'eroina. Quando domenica la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento di Seymour Hoffman a Manhattan, l'attore è stato trovato morto nel bagno con una siringa ancora conficcata nel braccio. Indossava una t-shirt, dei pantaloncini e degli occhiali da sole. Nell'abitazione sono stati ritrovati almeno 50 sacchetti contenenti eroina, oltre a diverse siringhe usate.