Philip Seymour Hoffman, trovate 50 bustine di eroina in casa

10:03 - Nella casa nel West Village a New York di Philip Seymour Hoffman, morto suicida per overdose, sono state trovate 50 bustine contenenti eroina, a rivelarlo è la Cnn. Sono stati rinvenuti anche diversi contenitori di farmaci da prescrizione e oltre venti siringhe usate in una tazza di plastica.

Intanto si procede all'autopsia sul cadavere di Seymour Hoffman che è deceduto a soli 46 anni. La star di Hollywood è stata trovata nel suo bagno con una siringa conficcata nel braccio sinistro. Continua incessante il cordoglio sul Web di amici e colleghi.