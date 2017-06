Summer Whispers, all'HangarBicocca tra arte visiva e musica

Lo spirito della rassegna si basa sullo sviluppo dell'interazione tra discipline artisiche, in cui arte visiva e musica convivono ma soprattutto si contaminano. Quella di quest'anno è dedicata alla mostra in corso “From Source to Poem to Rhythm to Reader”, personale di Rosa Barba in cui il suono ha un ruolo centrale in tutte le sue opere esposte, tra sculture, film e interventi site specific.



Gli ospiti della due giorni sono tutti artisti legati a filo doppio con Rosa. Il batterista americano Chad Taylor dei Chicago Underground Duo porterà un’improvvisazione live che detta il ritmo dell’installazione luminosa e sonora di "Hear, There, Where the Echoes Are". Il compositore e artista americano David Michael DiGregorio e la musicista francese Laetitia Sadier, ex voce degli Stereolab, hanno prestato le loro voci al film "Subconscious Society" e si esibiranno uno con una performance per voe ed elettronica e l'altra con il suo nuovo progetto Source Ensemble. Il collaboratore di lunga data Jan St. Werner presenterà "Glottal Wolpertinger", una performance installativa con la partecipazione di Aaron e Bryce Dessner, due membri del famoso gruppo The National. In chiusura il duo tedesco di elettronica dei Mouse on Mars, per cui Rosa Barba ha realizzato vari videoclip.



