Steven Tyler apre un centro accoglienza per ragazze vittime di abusi

Steven Tyler si è sempre battuto in difesa delle donne vittime di abusi. Il rocker ha aperto un centro per aiutarle, chiamandolo Janie's House, nome che prende spunto da "Janie’s Got a Gun", brano degli Aerosmith del 1989 che narra di tragedie legate ad abusi e violenze su minori. "È qualcosa a cui ho pensato dai tempi della canzone. Questo posto è per me la realizzazione di un sogno", ha spiegato l’artista inaugurando il centro che offre 30 posti letto.