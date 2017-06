Aerosmith, 50mila sfidano l'afa a Firenze per l'addio della band

In una giornata che ha visto protagonisti anche i Placebo di Brian Molko, anche loro alle prese con un anniversario, quello del ventennale di carriera, la maggior parte delle attese erano per il gruppo dei "Toxic Twins", come vengono chiamati Tyler e Perry. Anche perché questa potrebbe (a meno di ripensamenti) essere davvero l'ultima occasione di vederli su un palco.



Un concerto che ha condensato la storia della band (come ha fatto il video di introduzione), con un'attenzione particolare al periodo a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi 90, quando dopo un periodo buio il gruppo è tornato raggiungendo livelli di vendite mai toccati prima. Sono gli anni di album come "Permanent Vacation", "Pump" e "Get A Grip", e hit come "Livin' On The Edge", "Love In An Elevator", "Janie's Got A Gun", "Cryin'". Tutte puntualmente eseguite in un concerto che ha visto uno Steven Tyler, vestitini glitterati ultra attillati e immancabili foulard sul microfono, in forma ancora smagliante, così come il suo gemello alla chitarra. Senza dimenticare il resto del gruppo, costituito da Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer.



Rock stradaiolo e ballatone strappalacrime. Questo l'azzeccato mix che ha portato a 150 milioni di album venduti e che è stato riproposto nella torrida serata fiorentina, per la gioia di chi ha sfidato il caldo. Ma gli Aerosmith si sono concessi anche qualche capatina nel canzoniere di altri artisti, con le cover di "Come Together" dei Beatles, e "Stop Messin' Around" e "Oh Well" dei Fleetwood Mac.