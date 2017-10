Aerosmith, Steven Tyler sta male: cancellato il tour sudamericano

Steven Tyler sta male . Il cantante degli Aerosmith , senza aggiungere altri dettagli, ha pubblicato un messaggio su Twitter spiegando di "non essere in pericolo di vita" ma di " dover affrontare la malattia subito ". Il gruppo rock ha quindi dovuto annullare le quattro restanti date del tour sudamericano , previste in Brasile, Argentina, Messico e Cile. Tyler, come consigliato dai medici, " non può né viaggiare né esibirsi allo stato attuale".

Tyler non è l'unico... - Non è un bel momento per la musica: la cancellazione del tour sudamericano degli Aerosmith arriva dopo l'annullamento di due concerti da parte di Robbie Williams, che ha rivelato di soffrire di ernia del disco ("Ho fortissimi dolori alla schiena, è molto stressante"). Come non ricordare, in aggiunta, lo shock per il prossimo ritiro a tempo indeterminato di Lady Gaga, che a causa della sua fibromialgia ha dovuto anche posticipare il tour europeo al 2018, compresa la data di Milano del 26 settembre.