Stanley Kubrick, battuti all'asta oggetti culto legati ai film del regista

Stanley Kubrick da record anche nei memorabilia. In un'asta di Bolaffi, dedicata ad alcuni oggetti di culto legati al mondo del celebre regista, sono stati spesi ben 24mila euro per la giacca bordeaux che Jack Nicholson indossò in " Shining " (1980) nel ruolo di Jack Torrance. Ad aggiudicarsela, tra le molte persone che hanno partecipato anche via web, è stato un uomo della California.

Il giaccone in velluto bordeaux è stato uno dei pezzi più pregiati dell'asta, costituita da oggetti della collezione di Emilio D'Alessandro, ex assistente di Kubrick dal 1971 sino alla sua morte. L'asta ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, oltre a 100 persone collegate via web da tutto il mondo, che si sono trovate per contendersi memorabilia divenuti ormai di culto.



Tra gli altri oggetti legati a "Shining" ecco il tappeto a losanghe del Colorado Lounge, dove all'interno dell'Overlook Hotel il folle protagonista "lavora" al suo romanzo: è stato venduto ad un americano per la cifra di 16.250 euro.



Alla stessa cifra poi è stata aggiudicata la tessera della "Writers Guild of America", il sindacato a difesa degli sceneggiatori, a firma del regista scomparso nel 1999.



Buon riscontro anche per alcuni biglietti autografi che riportavano la firma originale del regista. "Abbiamo raggiunto - ha detto Filippo Bolaffi - il grande pubblico americano dei memorabilia con oggetti fino a questo momento rimasti nascosti in una casa italiana di campagna".