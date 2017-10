6 settembre 2017 10:09 Soul System: "Il divertimento è il nostro comune denominatore" Esce lʼ8 settembre “Back to the future”, il primo album di inediti del gruppo vincitore di "X Factor 2016"

Loro sono Leslie, Don Jiggy, Joel, David e Alberto ovvero i Soul System, vincitori di "X Factor 10" con “She’s like a star”. A un anno di distanza i cinque "Swagga Boys" presentano "Back to the future", primo album di inediti, che esce l'8 settembre, 11 tracce che spaziano dal soul al funk passando per l'hip hop, in salsa dance: "Ci piace sperimentare... Abbiamo preso sonorità degli anni Ottanta e Novanta e ci siamo divertiti a dar loro un vestito nuovo". Con un solo obiettivo: divertirsi.

"Siamo legati agli anni Novanta perché fa parte del nostro vissuto", dicono: "Siamo cresciuti con questa musica, i nostri geniotri ascoltavano Michael Jackson e abbiamo voluta riadattare quelle sonorità al 2017, dando loro un vestito nuovo”. “Back to the Future” appunto, ovvero “Ritorno al futuro”.



Anticipato dal singolo già in radio “Liquido”, l'album racchiude l'anima dei Soul System: "Esprimiamo tutta l'energia, la vivacità e l'allegria con cui ci approcciamo alla vita. E' un disco eclettico che spazia vari generi ed è quello che piace a noi".

Quasi tutti di origine ghanese, tranne Alberto, i cinque ragazzi, nati e cresciuti tra Verona e Brescia, cantano solo e rigorosamente in inglese: "E' la lingua che ci viene più facile, con cui ci esprimiamo meglio".



Si definiscono “White Niggas”, che vuol dire neri bianchi, ed è questo il titolo di una delle canzoni del disco che preferiscono e in cui più si riconoscono: "Vogliamo lanciare un messaggio di integrazione multiculturale. Ci unisce la musica e pensiamo che la diversità sia una risorsa, non un limite".



Reduci da un anno di concerti i Soul System si preparano agli instore e a nuovi live invernali sognando di esibirsi a San Siro e magari anche ai Music Awards. E visto che i "sogni non costano nulla" vorrebbero anche tornare a Sanremo: "L'esperienza più bella e importante che abbiamo fatto dopo "X Factor", cantare con Tiziano Ferro e con Beyoncé e magari...vincere anche un Grammy Award!