Il 2016 di talent e reality: da "Amici" al "Grande Fratello Vip", tutti i vincitori

Da Sergio Sylvestre a Giacobbe Fragomeni, il meglio di reality e talent del 2016

Alla fine, a sorpresa, a trionfare nella decima edizione di "X Factor" sono stati i Soul System. La band di Alvaro Soler scatenata sul palco con "She's Like a star" ha avuto la meglio su Gaia, della squadra di Fedez, la più giovane dei cantanti rimasta in gara che era alle prese con l'inedito "New Dawns". "Non prendete troppi impegni perché suoneremo assieme per due date del mio tour, a Roma e Milano", ha detto Soler tra i ragazzi in lacrime.