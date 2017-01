"X Factor 10", i Soul System trionfano tra le lacrime nella decima edizione

Alla fine, a sorpresa, a trionfare nella decima edizione di "X Factor" sono stati i Soul System . La band di Alvaro Soler scatenata sul palco con " She's Like a star " ha avuto la meglio su Gaia , della squadra di Fedez , la più giovane dei cantanti rimasta in gara che era alle prese con l'inedito " New Dawns ". "Non prendete troppi impegni perché suoneremo assieme per due date del mio tour, a Roma e Milano", ha detto Soler tra i ragazzi in lacrime .

Erano rimasti in quattro concorrenti per quattro giudici, ad affrontare la finalissima della decima edizione di X Factor. Due cantanti per Fedez (Gaia e Roshelle), uno per Manuel Agnelli (Eva) e uno per la categoria gruppi di Alvaro Soler (Soul System). Arisa, invece, già dalla semifinale era rimasta senza concorrenti in gara.

Il verdetto è arrivato al termine di una combattuta puntata finale che ha visto prima l'eliminazione di Roshelle, dopo la prima manche dedicata ai duetti dei concorrenti con Giorgia, Carmen Consoli, Clean Bandit, Giusy Ferreri e Baby K, seguita da quella di Eva nella seconda, dedicata invece agli inediti dei ragazzi rimasti in gara. La terza e ultima manche ha invece visto i Soul System e Gaia scontrarsi a suon di note con un medley dei brani più rappresentativi di tutta la loro avventura ad XF10.

Gaia, assieme a Giorgia, ha rotto il ghiaccio con "I will pray", brano che la cantante romana aveva cantato anche con Alicia Keys. In scena sono arrivati quindi i Soul System con Giusy Ferreri e Baby K che hanno cantanto "Roma - Bangkok", poi Eva con Carmen Consoli ha regalato una emozionante "L'ultimo bacio" e infine Roshelle che con i Clean Bandit si è esbita in "Rockabye". Roshelle è stata la prima eliminata.

Ligabue, ospite della serata, ha fatto ballare il pubblico prima con "G come Giungla" e poi con "Balliamo sul mondo". "Non ho consigli da dare ai ragazzi - ha detto il rocker di Correggio - perché chi arriva qui ha già molti strumenti a disposizione. Dopo X Factor, per fare della musica la propria professione, serve comunque tanta dedizione". I OneRepublic invece hanno prima duettato con i quattro finalisti sulle note di "Wherever I go" e poi regalato un cavallo di battaglia.

Nella seconda manche Eva ha riproposto il brano inedito "Voglio andare fino in fondo" scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. I Soul System hanno invece fatto cantare e ballare con "She's Like a star" e Gaia ha intonato "New Dawns". "Questo è uno dei brani più difficili sentiti - ha detto Fedez - E tu sei riuscita a cantarlo alla perfezione". Dopo l'eliminazione di Eva, a trionfare nello scontro finale tra Gaia e i Soul System è stata la band bresciana.

Il gruppo era stato scartato da Soler alle Home Visit e che poi era rientrato in gioco dopo la rinuncia dei Jarvis. E' la prima volta che una band vince X Factor Italia.