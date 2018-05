Sanremo, arriva il musical che celebra la storia della canzone italiana

L'idea è nata in un camerino dell' Ariston e negli anni ha preso forma diventando realtà. "Sanremo Musical", che ripercorre la storia della canzone e del costume italiano debutta al Teatro Nuovo di Milano il 18 maggio (repliche fino al 27). Otto giovani aspiranti cantanti raccontano le difficoltà che affrontano per arrivare - forse - sul palco del Festival. Attraverso 60 canzoni indimenticabili e la voce di un presentatore storico. Pippo Baudo ?

Il musical, che calcherà palchi internazionali con un tour, è scritto da Isabella Biffi e Salvatore De Pasquale e punta tutto sulle note e le canzoni. Non ci sono infatti artisti importanti, ma un cast di giovani (c'è anche la 17enne Eleonora Pieri che ha partecipato a Sanremo Young). Perché al centro di tutto c'è Sanremo, con la sua storia che ha dettato anche i costumi all'Italia intera.

Come racconta De Pasquale non è stato facile lasciare fuori tante canzoni importanti: "E' stato un lavoro incredibile, i brani sono stati scelti in base alla storia dei ragazzi. Così sentirete 60 canzoni: da Nel blu dipinto di blu a ben tre brani che omaggiano Mia Martini e ancora Luigi Tenco e Lucio Dalla, ma anche i Ricchi e Poveri e Al Bano inseriti in medley". Con una grande attenzione agli arrangiamenti, come sottolinea la regista Biffi: "Abbiamo reinterpretato i brani, così troverete ad esempio una 'Grazie dei fior' in versione tango, quasi tutte le vecchie canzoni sono state trasformate con un sound più giovane. Sentirete arrangiamenti alla Michael Jackson o Prince...".