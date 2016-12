San Valentino, ecco come lo passano le principesse Disney

A S. Valentino occhi a cuore e cene romantiche? Meglio un bel tatuaggio o un paio di stivali nuovi per le principesse Disney viste da Stylight , la piattaforma di moda che ha catapultato le eroine romantiche delle fiabe nel XXI secolo. Per le moderne Cenerentola, Aurora, Belle, Ariel e Jasmine il giorno più romantico dell'anno è soprattutto l''occasione per soddisfare i loro desideri.

E così Aurora de "La Bella Addormentata", dopo aver passato l'adolescenza a letto, si rifà del tempo perduto con un tatuaggio dedicato al suo principe. Allure da bad-girl anche per la sirenetta single Ariel, che si risveglia in una vasca da bagno dopo un party selvaggio. S.Valentino piccante invece per Belle, che dopo aver rotto l'incantesimo rimpiange i tempi in cui il suo principe era una Bestia. Cerca quindi di risvegliare in lui gli istinti primordiali, porgendo maliziosa una maschera.



Giornata dedicata allo shopping di lusso invece per le modaiole Jasmine e Cenerentola, che usano i loro reali maritini come facchini mentre si provano stivali alla moda o girano per le boutique di lusso. Un 14 febbraio social per Biancaneve e Pocahontas. Dopo aver morso la mela e aver scelto il principe, l'eroina sembra aver nostalgia dei suoi nanetti e li contatta su Tinder. Con il suo John Smith dall'altra parte del mondo, la principessa nativa tiene alta la fiamma della passione con una videochiamata hot su Skype.