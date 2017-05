Samuel, il tour inizia con il botto: doppio sold out a Torino

E' partito l'11 maggio dall'Hiroshima Mon Amour di Torino , con un doppio sold out, " Il codice della bellezza Tour " che porterà Samuel in giro per tutta Italia. In programma infatti altre due date speciali: il 18 maggio all'Alcatraz Milano e il 27 giugno al Postepay Sound Rock di Roma . Da luglio fino a settembre, previste poi una serie di date nei più importanti Festival estivi del nostro Paese.

Voluti e ideati dallo stesso Samuel, quelli de "Il codice della bellezza tour" saranno concerti dinamici, che esalteranno al meglio l'eclettismo dell’artista torinese, in cui all’energia dell’elettronica si mescoleranno momenti pop, rock e acustici. Uno spettacolo suggestivo in cui il palco, completo di un caleidoscopio di luci, è stato immaginato come un grande schermo video che proietterà immagini rubate alle canzoni dell’album dando vita a un vero e proprio film del #codicedellabellezza.



IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR

18 maggio – Milano – Alcatraz

27 giugno – Roma Postepay Sound Rock in Roma

7 luglio – Paratico (BS) – Albori Festival

8 luglio – Genova – Goa Boa festival

15 luglio – Collegno (TO) – Flowers Festival

20 luglio – Cervignano (UD) – Onde Mediterranee Festival

13 agosto – Santa Cesarea Terme (LE) – Cube Festival

31 agosto – Mantova – Mantova Arte e Musica

1 settembre – Treviso – Home Festival