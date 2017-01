Samuel, voglia di crescere: "Volevo essere pop e rischiare in prima persona"

A volte nel percorso di un artista è necessario uno scossone, una sterzata decisa. Per scoprire nuovi orizzonti e trovare nuovi stimoli. Così Samuel, dopo tanti anni e tanti successi da frontman di una band capace di essere al tempo stesso di culto e popolare, ha deciso di mettersi in proprio. Tentare l'esperienza solista. A costo di correre qualche rischio. "All'inizio lo spaesamento è stato forte - spiega -. Però volevo assumermi la responsabilità di un lavoro tutta sulle mie spalle per capire fino a che punto potessi spingermi".



Solo ma fino a un certo punto, perché in questa avventura Samuel ha incrociato il proprio destino con due personaggi di peso: il produttore Michele Canova e Jovanotti. "Volevo fare un disco pop, nel senso più puro del termine - spiega -, dove ci fosse la minor distanza possibile tra il momento in cui la canzone esce dalla mia bocca e quello in cui arriva al cuore di chi ascolta. E ho chiesto chi fosse il produttore per eccellenza di musica pop. Il rischio con Canova era quello di farmi fagocitare dal suo suono, ma il confronto mi ha stuzzicato e alla fine le nostre personalità hanno raggiunto un punto di equilibrio".



Per Jovanotti invece il ruolo è stato quello del "fratello maggiore". "Volevo una persona che avesse sempre lavorato da solista e mi potesse dare dei consigli - dice Samuel -. Quando gli ho fatto sentire le cose che stavo scrivendo lui si è appassionato e ci siamo trovati a Los Angeles: in tre giorni abbiamo scritto cinque pezzi, è stato un momento incredibile". Ora Samuel andrà a Sanremo. "Quando è arrivata la proposta ero già fuori con due singoli e il disco era praticamente chiuso - dice -. Però mi sono ricordato che per me il Festival è stata la 'scuola elementare', lo guardavo da bambino e mi ha portato ad amare la canzone. E quindi ho accettato".



E i Subsonica? "Esperienze come questa fanno maturare. Tanto più che anche Boosta e Max Casacci con Ninja sono usciti con i loro progetti solisti. Dopo questa vacanza torneremo più forti di prima".