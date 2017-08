Ronnie James Dio, il re dell'heavy metal torna sui palchi... come ologramma

I fan dell'heavy metal hanno di che gioire. Ronnie James Dio, o meglio il suo ologramma, tornerà sui palchi europei, prima, e poi in tutto il mondo, per un tour in partenza il 30 novembre da Helsinki, che è stato battezzato "Dio returns". Il cantante americano, scomparso nel 2010, si era già "esibito", sotto forma di ologramma, l'anno scorso al Wacken Open Air Music Festival in Germania, e adesso ritorna con una serie di date da tutto esaurito.