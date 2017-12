Robbie Williams: "Chi vuole un bacio sotto il vischio?"

"Happy Christmas everyone! Who wants a kiss under the mistletoe?". Buon Natale hot da Robbie Williams, che posta uno scatto senza veli con un albero in sottofondo e chiede: "Chi vuole un bacio sotto il vischio?". Il cantante britannico non si è ma fatto problemi a spogliarsi e a mostrarsi nudo sui social, e non solo, compiaciuto, pare, del suo fisico in forma. Robbie è apparso senza vestiti sulla copertina del suo ultimo album, su quella di una rivista e innumerevoli volte su Instagram... Un vero esibizionista!