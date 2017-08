Robbie Williams completamente nudo sulla cover del nuovo album

Mentre allo Stadio Bentegodi di Verona è tutto pronto per accoglierlo, il 14 luglio per l'attesissimo concerto già tutto esaurito, Robbie Williams sorprende i suoi fan mostrandosi completamente nudo sulla cover del suo nuovo album "Under The Radar Volume 2" in uscita entro l'anno e in pre-order sul suo sito. L'irriverente popstar lo ha annunciato con un video su YouTube: "È una raccolta di canzoni di cui sono estremamente orgoglioso ma che non ho incluso nei precedenti album...".