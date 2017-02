Robbie Williams ha detto sì, la reunion coi Take That il 25 febbraio

Alla fine Robbie Williams ha sciolto le riserve. La reunion con i Take That si farà. Anche se solo per una serata. Appuntamento per il 25 febbraio sulla BBC per la finale del talent show "Let It Shine" del leader del gruppo Gary Barlow . Robbie farà parte della giuria come ospite al fianco di Gary, Dannii Minogue e Martin Kemp . Poi salirà sul palco con i suoi ex compagni di band Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald per cantare alcuni dei successi del gruppo.

Ad organizzare la rimpatriata è stato proprio Gary, che aveva manifestato il desiderio di festeggiare i 25 anni della band nel 2017 proprio così: "Gary vuole finire 'Let It Shine' con il botto e pensa che la reunion dei Take That sia la maniera perfetta per farlo", ha fatto sapere una fonte.



Robbie dal canto suo si è subito dimostrato entusiasta e alla fine ha detto: "Non vedo l'ora di essere di nuovo con Gary, Mark e Howard in 'Let It Shine' e sono felice di essere il giudice ospite per una finale molto speciale".

Tutto pronto quindi per una grande performance con un solo assente, Jason Orange, che non è stato invitato perché, come riferiscono alcune fonti, non sarebbe interessato alla reunion: "Ha la sua vita fuori dai Take That. Gary sente che non ci siano chances per convincerlo, quindi non vuole fare sforzi inutili".