Robbie Williams completamente nudo... tranne una torta alla panna

Il video è stato pubblicato e condiviso dalla bella Ayda su Instagram e ha raggiunto in pochissime ore oltre 35 mila visualizzazioni. Un regalo ai fan per mostrare la bizzarra e stravagante vita che i due conducono in privato. Cosa Robbie e la moglie abbiano messo in scena è poco chiaro. Un gioco, a quanto sembra dai dialoghi, in cui il cantante sceglie il potere dell'invisibilità alla possibilità di mangiare dolci a volontà: "Guardate… una torta volante…sono invisibile…", dice lui: "Baby non hai scelto l’invisibilità, hai scelto la torta, ti posso vedere" gli risponde lei e Robbie chiede allora: "Mi stai dicendo che non sono invisibile in questo momento? Riesci a vedere tutto quanto?" e Ayda Field risponde: "Sì, e i tuoi gioielli stanno sporgendo".



Non si può certo dire che i due non vadano d'accordo in quanto a stravaganza.

Eppure di recente la coppia, che ha già due bambini, Teddy di tre mesi e Charlton, 21 mesi, ha dichiarato di volere allargare la famiglia. Intanto Williams sta preparando il suo rientro nei Take That per una reunion organizzata per il 25esimo anniversario della band.