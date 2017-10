Rkomi, parla il nuovo idolo del rap italiano

"Scrivo di getto, mi vengono cosi le mie canzoni": racconta Rkomi in un'intervista per Newsmediaset. Il rapper 23enne, all’anagrafe Mirko Martorana, vanta oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube e si rivela per come appare: sensibile ed emozionato, perché "non sono mai andato in tv, mai passato in radio, tutto è una novità a cui mi sto ancora abituando". L'8 settembre è uscito il disco "Io in Terra", che ha segnato l’ingresso nella scuderia di Marracash e Shablo, Roccia Music.