Shade, dal tormentone al Platino: "Come svegliarsi di colpo in piena notte"

Bene ma non benissimo è disco di platino. Te lo saresti mai aspettato?

No anzi mi ha sorpreso moltissimo, come quando ti svegli di soprassalto da un incubo in piena notte. In questo caso però è stata una di quelle sorprese che fanno piacere.



L'anno scorso cantavi "Odio le hit estive", adesso che sei tu una hit hai cambiato opinione?

No, infatti odio me stesso (ride ndr.). La verità è che non è stato voluto a tavolino. Quando l'ho sentita sapevo che c'era il potenziale, ma ho pensato: "Sono uno sfigato, ho fatto canzoni anche più belle e non se l'è mai cagate nessuno". Le ultime parole famose...



Come hanno accolto il successo i tuoi fan, ti hanno dato del venduto come spesso accade?

Sì ma non è stata una novità, succedeva anche prima, nel rap è quotidianità. Ho fatto campagne promozionali per diversi brand in passato ed è stato automatico passare per venduto. Non ci posso fare nulla...



La tua cifra è l'ironia, credi sia uno degli ingredienti del successo?

E' il mio punto di forza più grande. Faccio parte di un ambiente in cui ironia e sarcasmo non sono praticamente mai utilizzati. Io invece non ho mai avuto problemi a scherzare su di me, sul mio aspetto o sulle mie sfighe.