15 aprile 2015 Rihanna sniffa coca sul web? La popstar si difende: "Stavo preparando una sigaretta" Un video girato a una festa privata al Coachella semina il dubbio, ma la cantante respinge le accuse con un post al vetriolo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:57 - Rihanna sorpresa ad assumere cocaina? Un video girato con le amiche a una festa privata nel backstage del Coachella e postato sul web – ma subito rimosso - fa sorgere il dubbio. La popstar respinge le accuse con un veemente post, in cui afferma che stava preparando solo una sigaretta con cartina e tabacco. In altre foto però la caraibica è sempre ritratta con sigari o spinelli e mai con sigarette.

Il video amatoriale, pubblicato su Vine a insaputa della cantante e rilanciato da Perez Hilton, mostra Riri seduta a un tavolo e intenta ad armeggiare con qualche sostanza non meglio definita, mentre le amiche le ballano intorno. Prima si vede la popstar "rollare" un cilindretto bianco, poi la telecamera si sposta e per qualche secondo la cantante esce dall'inquadratura. Quando l'obiettivo torna su Rihanna, la caraibica si tiene il naso tappato con le dita della mano sinistra, mentre nella destra brandisce qualcosa di piatto e fa oscillare il capo in avanti. Una gestualità sospetta che ha infiammato il web.



La reazione della bella popstar non si è lasciata attendere ed è arrivata via social con toni duri e insulti a chi ha insinuato stesse sniffando droga. Tra una parolaccia e l'altra, Rihanna si è difesa: “Qualsiasi idiota può vedere che in quel video mi sto semplicemente facendo una sigaretta! Chi diavolo snifferebbe mai del tabacco? “



In un secondo video postato sul profilo Instagram della cantante – e ancora visibile – la telecamera è più vicina all'azione e Riri sembra stia effettivamente preparando delle sigarette con il tabacco. I dubbi però restano, anche perché in alcune foto scattate sempre durante il Coachella e postate dalla popstar nata alle Barbados, la si vede tenere tra le dita sempre sigari sottili o spinelli e mai sigarette. In un altro scatto, Rihanna è ritratta seduta a un tavolo con le mani in un piatto contenente una sostanza di colore chiaro, accanto a un pacchetto di sigarette fabbricate semiaperto. Solo un caso che non la si veda mai con sigarette artigianali?



Ad aumentare i sospetti c'è il precedente del 2012 quando sempre al Coachella, la cantante fece scattare furiose polemiche, dopo aver pubblicato sul web una foto in cui sistemava della polvere bianca sulla testa di un uomo rasato, come se dovesse poi sniffarla.



In passato Rihanna si è fotografata più volte mentre fumava uno spinello e non ha nascosto di essere favorevole alla legalizzazione della marijuana.