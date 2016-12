Rihanna: "Ho milioni di fan, ma a volte mi sento molto sola"

14:30 - Sui social di Rihanna è tutto un fioccare di scatti sexy e party esclusivi, ma non è tutto oro quello che luccica. La cantante ha 90 milioni di fan su Facebook, ma a La Stampa ha confessato: "Ho centinaia di migliaia di persone che invocano il mio nome, ma a volte mi sento molto sola". E sui rumors che la vorrebbero al fianco di Leonardo DiCaprio, lei preferisce non sbilanciarsi: "Non bisognerebbe credere ai blog e ai giornali di gossip".

"Guardo la tv, spesso sto alzata tardi la notte sul divano a vedere cartoni animati. Lo so, sono noiosa" ha continuato Riri, che è ancora ufficialmente single. Dopo la travagliata storia con Chris Brown e una manciata di flirt, veri o presunti, la stampa rosa non vede l'ora di pizzicarla con un nuovo amore.



Con una carriera intensa come la sua, però, è difficile trovare il tempo per un fidanzato e il suo uomo ideale deve essere "capace di tollerare i miei orari. Non ho molto tempo per le relazioni e con gli impegni che ho non sarebbe nemmeno corretto averne una".



Per il momento, però, la cantante non ha nessuna intenzione di rallentare. Sarà infatti il nuovo volto di Dior e ha debuttato come doppiatrice nel film d'animazione "Home", in cui presta la voce alla protagonista Tip. "Mi ricorda molto me stessa, capisco i suoi difetti, le sue ambizioni, gli atteggiamenti - svela a La Stampa - E' molto diverso cantare in un film, devi assicurarti che ogni canzone si adatti a una particolare scena".