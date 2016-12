5 novembre 2014 Rihanna, il regalo che desidera per Natale è vietato ai minori La popstar si lascia andare e ammette che vuole un "c*** grosso e depilato" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:35 - I regali di Natale possono essere un cruccio, così Rihanna su "Elle" ha deciso di mettere le cose in chiaro fin da subito: sotto l'albero vorrebbe scartare un "ca*** grosso e depilato". Nonostante i desideri non proprio casti, la popstar ha ammesso di essere "una ragazza timida" e di aver timore del giudizio di mamma Monica che "non parla molto, ma ogni suo gesto è carico di parole che per fortuna non dice".

D'altra parte Riri è una bad-girl nata e tenerla a freno è impossibile. Il suo motto è "sc*** tr** e fai soldi" ed è abituata ai party selvaggi, tanto che ha brevettato anche una cura per i postumi da sbornia: "Ghiaccio e cibo cinese! Un cestino dei rifiuti per rimettere e asciugamani, preferibilmente vicino al bagno".



Da quando è diventata zia sembrava essersi addolcita, tanto che gli scatti sexy avevano lasciato spazio ai momenti di tenerezza con la sua nipotina. Ma lo spirito ribelle è tornato a farsi a sentire a gran voce. Niente voglia di maternità per ora (d'altronde ammette di avere paura del parto), ma solo il desiderio di provocare. Ma come si fa, invece, a stuzzicare le sue fantasie proibite? "Ogni uomo che mi dice cosa fare è sexy" risponde Rihanna. Insomma, basta chiedere.