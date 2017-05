Profanata a Parigi la tomba dell'attrice Romy Schneider: fu la principessa Sissi

La tomba dell'attrice Romy Schneider , nota per avere interpretato la principessa Sissi , è stata profanata alla periferia sud di Parigi. La lapide è stata sollevata e spostata, ma non si pensa che la tomba sia stata saccheggiata. Romy Schneider, nata a Vienna e naturalizzata francese dopo avere svolto gran parte della sua carriera in Francia, fu trovata morta nella sua casa di Parigi nel 1982, a 43 anni.

Fonti vicine alle indagini, citate dai media locali, riferiscono che i fatti risalgono probabilmente al fine settimana, quando è stato scoperto che la lapide non era sigillata e che era stata spostata dalla sua posizione iniziale. Dalle prime verifiche, tuttavia, è emerso che all'interno non mancava niente.



L'attrice diventò famosa molto giovane, grazie alla sua interpretazione di Sissi. Recitò poi in film come 'Il processo' di Orson Welles, 'Il cardinale' di Otto Preminger, 'L'importante è amare' di Andrzej Zulawski e 'La piscina' di Jacques Deray, dove fu al fianco di Alain Delon, con il quale ebbe una relazione sentimentale. Romy Schneider si sposò due volte: prima con il regista tedesco Harry Meyen, insieme al quale ebbe un figlio, David, morto in un incidente a luglio del 1981 quando aveva 14 anni; poi nel 1974 divorziò da Meyen e si sposò con Daniel Biasini, insieme al quale ebbe una figlia, Sarah.