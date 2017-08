Prince, centinaia di brani inediti custoditi in segreto a Paisley Park

Un archivio che conterrebbe demo e registrazioni audio-video di Prince . Secondo quanto riporta il " Sun " ci sarebbe una stanza segreta di Paisley Park dove sarebbero custoditi centinaia di inediti . A rivelarlo è la sorella del cantante trovato morto il 21 aprile dello scorso anno in un ascensore della sua residenza alle porte di Minneapolis .

Per Tyka, la star avrebbe voluto pubblicare quel materiale, "perciò, non appena possibile, farò ciò che desiderava". Il tutto dovrebbe far parte di un museo di prossima realizzazione.

Intanto il 21 ottobre, alla O2 Arena di Londra, verrà inaugurata una mostra dedicata al genio di Minneapolis. Tra gli oggetti in esposizione chitarre e costumi dei tour legati agli album "Purple Rain" (1984-1985) e "Lovesexy "(1988-1989).