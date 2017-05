Prince, i familiari progettano un reality show

La famiglia di Prince sarebbe al lavoro per la realizzazione di un reality show. Secondo il sito scandalistico "Tmz" il programma dovrebbe raccontare come la vita dei familiari della popstar siano cambiate dopo la sua scomparsa. Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui l'EP "Deliverance" è stato bloccato dalla famiglia del musicista, a pochi giorni dalla sua uscita.