Pitt-Jolie, raggiunto accordo su custodia dei sei figli, restano alla mamma e Brad farà "visite terapeutiche"

Battaglia legale evitata, almeno per ora, tra Brad Pitt e Angelina Jolie. La coppia ha raggiunto un accordo sulla custodia dei sei figli, nell'ambito dei colloqui per la causa di divorzio. "Secondo l'accordo, i sei bambini rimarranno sotto la custodia della madre e continueranno le visite terapeutiche con il padre", fa sapere un rappresentante dell'attrice in una nota diretta al programma televisivo Entertainment Tonight.

Anche se non è stato chiarito ancora bene in cosa consistano le "visite terapeutiche", come si legge nella dichiarazione diffusa: "Questo è quanto stato determinato nel miglior interesse dei bambini".



Il dipartimento di Infanzia e servizi familiari della contea di Los Angeles aveva aperto un'indagine dopo uno scontro avvenuto sull'aereo di famiglia, durante un volo, tra Pitt e il figlio 15enne Maddox. Dopo la richiesta di divorzio presentata da Jolie, la coppia aveva raggiunto un accordo temporaneo che prevedeva la custodia fisica dei bambini a favore dell'attrice, fino al raggiungimento di una soluzione definitiva. Che sarebbe quindi stata raggiunta.



La Jolie aveva presentato istanza di divorzio dopo 12 anni di matrimonio, adducendo divergenze insanabili sull'educazione dei figli. Secondo una portavoce della Jolie i bambini rimarranno con l'attrice dopo che Pitt ne aveva chiesto l'affido condiviso. Si tratta di Pax (12 anni), Zahara (11 anni), Shiloh (10 anni), i gemelli Knox e Vivienne (8 anni), e Maddox (15 anni).



Da quando Angelina Jolie ha presentato le carte per il divorzio lo scorso 15 settembre, Brad Pitt non ha più incontrato il figlio Maddox con il quale avrebbe avuto un fortissimo litigio in aereo. Secondo diverse fonti, quell'episodio è oggetto di un'indagine del Los Angeles County Department of Children and Family Services, che non ha mai confermato.