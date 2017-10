Peggiorano le condizioni di Salvador Sobral: "E' una corsa contro il tempo"

Sono rapidamente peggiorate le condizioni di Salvador Sobral , il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017 ricoverato la settimana scorsa all'ospedale Santa Cruz en Carnaxide di Lisbona per gravi problemi al cuore . Secondo i media portoghesi, la situazione in cui si trova l'artista è " preoccupante ", dato che ha bisogno di un trapianto di cuore. In proposito, si parla ormai di una " corsa contro il tempo ".

Le condizioni del cantante - collegato a una macchina che supporta l'attività degli organi vitali - inizialmente erano state definite "stabili", grazie anche al costante monitoraggio del suo stato di salute. Verso il 23-24 settembre, tuttavia, è arrivato un significativo peggioramento. Per non affaticarlo, le visite di amici e parenti sono state ridotte al minimo.



Il ritiro - Qualche settimana fa l'artista aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi temporaneamente dalle scene per i suoi noti problemi di cuore. Significativo, in particolare, quanto da lui dichiarato durante un concerto a Estoril, in Portogallo, durata solo un'ora e mezza, in cui i fan avevano simbolicamente portato tanti palloncini a forma di cuore. "Spero che uno di questi mi possa servire", aveva detto Sobral in quell'occasione.