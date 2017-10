Ricoverato in gravi condizioni Salvador Sobral, vincitore dell'Eurovision 2017

20 settembre 2017 17:45 Ricoverato in gravi condizioni Salvador Sobral, vincitore dellʼEurovision 2017 Il cantante portoghese, trionfatore della 62esima edizione della kermesse musicale europea, ha seri problemi di cuore. Eʼ ora collegato a una macchina che supporta lʼattività dei suoi organi vitali

Il cantautore portoghese Salvador Sobral, noto per aver vinto l'edizione 2017 dell'Eurovision Song Contest con la sua "Amar pelos dois", è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Cruz en Carnaxide di Lisbona. L'artista soffre da tempo di seri problemi cardiaci ed è in attesa di un trapianto di cuore. Stando a quanto riferisce Tv7 Dias, Sobral è collegato a una macchina che lo supporta nella respirazione e nel battito.

Come spiega la stampa locale, il cantante 27enne - ricoverato dallo scorso 18 settembre - è "controllato e vigilato" continuamente, e grazie alle cure al momento correrebbe meno rischi per la sua vita: le sue condizioni, infatti, sono stabili, seppur gravi. In ogni caso, l'intervento delle macchine è necessario dato che Sobral ha bisogno di un supporto meccanico che consenta ai suoi organi di funzionare correttamente.

Qualche settimana fa, l'artista aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi temporaneamente dalle scene per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Significativa, in particolare, la sua esibizione a Estoril, in Portogallo, durata solo un'ora e mezza, in cui i fan avevano simbolicamente portato tanti palloncini a forma di cuore. "Spero che uno di questi mi possa servire", aveva commentato Sobral in quell'occasione.