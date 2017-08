Omar Pedrini è pronto per l'Home Festival di Treviso, dove si esibirà il 30 agosto per presentare il suo ultimo album, "Come se non ci fosse un domani". "Il palco è casa mia da tanti anni, e spero continuerà ad esserlo fino all'ultimo respiro", dice il cantante. E, per chi assisterà al suo concerto, dice: "Preparatevi per una scarica di energia positiva, ci sentiremo in una casa un po' psichedelica e molto rock".